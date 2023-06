La maggior parte degli utenti in possesso di uno smartphone Android installa le applicazioni per il dispositivo mobile scaricandole dal Google Play Store, un porto relativamente sicuro, sul quale è possibile trovare praticamente tutto ciò che si desidera, con la perfetta organizzazione (ed anche alcuni sconti speciali).

Da un recente studio di BitDefender, tuttavia, è stato dimostrato che sono oltre 60’000 le app pericolose per Android attualmente disponibili in rete, pronte a carpire i dati sensibili degli utenti, per rivenderli ad esempio ad aziende di marketing, oppure semplicemente per invadere il device con banner pubblicitari decisamente fastidiosi. La stragrande maggioranza delle suddette non è però presente sul Play Store, i meccanismi di difesa del negozio virtuale di Google funzionano molto bene, riuscendo a scremare al massimo le app che anche solo teoricamente potrebbero risultare dannose per gli utenti.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, dove potete trovare le offerte Amazon ed anche un buon numero di sconti speciali in esclusiva.

App pericolose per Android, dove si trovano

Come evitare quindi l’installazione di app pericolose? semplice, non bisogna scaricare, né installare file APK provenienti da store di terze parti, o ancora peggio scaricati direttamente dal web. Sebbene il software possa essere di suo funzionale e corretto, nessuno vieta ad un malvivente la modifica del codice sorgente, con l’inserimento di stringhe che potrebbero essere dannose per lo smartphone.

Se un software non è presente sul Play Store, allora non preoccupatevi, sicuramente sullo stesso negozio troverete anche una valida alternativa che riesce a fornire le medesime funzioni. In caso contrario, consigliamo caldamente di evitare il download altrove.