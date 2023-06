Amazon Prime Video è la piattaforma streaming appartenente all’omonima azienda Amazon. Questa, insieme ad altre piattaforme, come per esempio Netflix, mostra un catalogo ed una lista di contenuti da vedere molto varia, tra cui: serie TV, cartoni animati, film, documentari e molto altro ancora. Ad oggi, Sono molte le persone, da ogni parte del mondo, iscritte alla piattaforma. Non solo per la vastità dei contenuti in grado di soddisfare le esigenze di una molteplicità di clienti, ma anche perché pare che con Amazon Video sia possibile aderire anche alle offerte di Amazon Prime e viceversa.

Amazon video e le serie TV prese dalla MGM

Nel Marzo del 2022, con ben 8,5 miliardi di dollari Amazon acquista ufficialmente MGM.

Si tratta della Metro Goldwyn Mayer, ovvero la storica produzione cinematografica degli Stati Uniti, a cui si deve la realizzazione di progetti importanti quali Robocop, BarberShop e Stargate.

E proprio ispirandosi a questi ultimi prodotti cinematografici, che Amazon intende produrre le prossime serie TV.

Si tratta di informazioni non completamente ufficiali. Tuttavia, se vere, sembra proprio che il catalogo di Amazon si espanderá in maniera davvero molto interessante. In quanto seppur si tratta di progetti datati, come per esempio Robocop, sono comunque molto apprezzati da fan di tutto il mondo. Ciò potrebbe comportare una maggiore popolarità della piattaforma e la stipulazione di altri contatti importanti.

Tra le produzioni che Amazon intende riportare in formato di serie TV rientrano:

La Rivincita delle bionde , il famoso film a cui la bella Reese Witherspoon , deve gran parte della sua popolarità;

, il famoso film a cui la bella , deve gran parte della sua popolarità; Stargate , ovvero “La porta delle stelle”. Il film fantascientifico da cui è stato tratto anche il noto live action;

, ovvero “La porta delle stelle”. Il film fantascientifico da cui è stato tratto anche il noto live action; I magnifici sette. Un villaggio west assoda sette mercenari per la cattura di un malvivente e della sua banda;

Un villaggio west assoda sette mercenari per la cattura di un malvivente e della sua banda; BarberShop , ovvero “La bottega del barbiere”. Una commedia americana realizzata nel 2002;

, ovvero “La bottega del barbiere”. Una commedia americana realizzata nel 2002; Gioco a due , il famoso film del 1992, che vede il miliardario Thomas Crown interpretato dal famoso attore Pierce Brosnan;

, il famoso film del 1992, che vede il miliardario Thomas Crown interpretato dal famoso attore Pierce Brosnan; Fame , la famosissima serie statunitense “Saranno Famosi”;

, la famosissima serie statunitense “Saranno Famosi”; Nuove puntate della Pantera Rosa, il famoso cartone animato e naturalmente il già citato Robocop.

Non ci resta dunque che aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Amazon prime video e sperare che tali informazioni siano vere.