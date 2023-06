Test psicologico – nell’immagine c’è una donna ma anche dei fiori, dicci cosa vedi

Il test psicologico proposto nell’articolo è un esempio di illusione ottica, un fenomeno che sfrutta le peculiarità della percezione visiva per creare immagini che possono essere interpretate in modi diversi. L’immagine presentata è composta da diverse forme e, a seconda di quale elemento viene percepito per primo, si possono trarre conclusioni sulla personalità dell’osservatore.

Test psicologico: donna, farfalla o fiori?

L’illusione ottica presentata nel test è un esempio di come il nostro cervello elabora le informazioni visive. Quando guardiamo qualcosa, ciò che vediamo è la luce che rimbalza su di essa ed entra nei nostri occhi, che viene convertita in impulsi elettrici che il nostro cervello percepisce come immagine.

Questo processo avviene in un decimo di secondo, ma i nostri occhi ricevono un flusso costante di luce, un’incredibile quantità di informazioni, il che rende difficile concentrarsi su tutto contemporaneamente. Quando il nostro cervello riceve molte informazioni, cerca di semplificare ciò che vede per aiutarci a concentrarci su ciò che è importante. Questo processo è come una scorciatoia che ha aiutato gli umani primitivi a sopravvivere quando si trovavano di fronte a predatori veloci o ostacoli. Le illusioni ottiche ingannano il nostro cervello sfruttando queste scorciatoie, motivo per cui ci sentiamo così confusi quando le osserviamo.

Detto questo, che tipo di persone siete? Se la prima cosa che si vede è il volto di una donna, si è solitamente persone dirette e oneste, che apprezzano l’amicizia e hanno un grande senso dell’umorismo. Se, invece, si notano per primi i fiori, si tende a mettere il benessere degli altri prima del proprio, anche se a volte si può essere troppo timidi. Infine, se si vede per prima una farfalla, si è generalmente persone intelligenti, spiritose e creative, che amano l’innovazione e non lasciano mai un compito incompiuto.