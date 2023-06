PEC fondamentale dal 6 luglio, ecco perché

La PEC sta per diventare fondamentale. Se non avete mai sentito parlare dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, potreste magari aver sentito parlare della sigla INAD.

Proprio su questa piattaforma i cittadini potranno scegliere di registrare il proprio domicilio digitale, cosa fattibile solo con posta certificata. L’attivazione del domicilio digitale comporterà la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione sulla PEC. Il tutto sarà effettivo a partire dal prossimo 6 luglio 2023, con i cittadini che potranno anche consultare l’elenco dei domicili digitali senza doversi autenticare.

PEC fondamentale per l’attivazione del domicilio digitale: ecco come funziona il tutto

Per effettuare la registrazione risulta estremamente semplice. Gli utenti dovranno recarsi sulla piattaforma e accedere a domiciliodigitale.gov.it. Per effettuare la registrazione servirà lo SPID o in alternativa la CIE o la CNS. Si proseguirà poi con l’inserimento dell’indirizzo PEC, il quale sarà quindi il domicilio digitale. Come è possibile notare quindi è estremamente facile.

Non bisogna dimenticare poi alcuni aspetti importantissimi: