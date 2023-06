Netflix: eliminato l’abbonamento base in Canada, cosa succederà in Italia ?

A quanto pare l’aria di brutte notizie che tira in direzione Netflix sembra proprio non volersi esaurire ed anzi, sembra voler alzare la velocità di soffio, dopo infatti la recente delusione legata al blocco della condivisione account, che ha provocato un malcontento nella community di dimensioni decisamente importanti e che secondo la maggior parte degli utenti Netflix non sarà in grado di sopportare, sembra stia per arrivare un altro colpo al cuore per gli utenti.

In Canada infatti è stato letteralmente rimosso dalla piattaforma il piano di abbonamento base, una decisione che per ora riguarda solo il piano canadese ma che non è assolutamente scontato che non arriverà anche in Italia nelle prossime settimane, stando ai dettagli chi aveva attivo il piano base non ha subito variazioni, mentre non possono accedervi i nuovi clienti e coloro già abbonati ad un piano differente.

Dunque al momento in Canada restano attivi i seguenti piani:

piano con pubblicità: 5,99 dollari canadesi

piano standard: 16,49 dollari canadesi

piano premium: 20,99 dollari canadesi.

Il piano con pubblicità al centro del progetto

Una possibile versione del piano di Netflix sarebbe quella di puntare maggiormente al piano con pubblicità piuttosto che quello standard, incentivandolo anche in modo apparentemente forzoso come accaduto per l’appunto in Canada.

Tuttavia il pericolo di questa politica è senza dubbio evidente, infatti da tempo spopola su Twitter l’Hashtag #CancelNetflix, esploso a causa del blocco della condivisone account operata per massimizzare i guadagni e anche dell’evidente calo nella qualità dei contenuti e dell’offerta, con serie che a detta di molti utenti sono sotto le aspettative ed altre che vengono interamente cancellate.