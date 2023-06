Kena Mobile è esagerata, bastano 6 euro per avere 130 giga al mese

Tra tutti i provider virtuali che stanno cercando di dominare il mondo della telefonia mobile ci sono alcuni nomi che non saranno passati di certo inosservati. Ovviamente si tratta delle più grandi realtà in assoluto, quelle che anche in TV passano continuamente con nuove pubblicità che mostrano i contenuti delle nuove offerte. Kena Mobile è uno dei più interessanti sotto questo punto di vista, siccome riesce a conciliare tutte le esigenze richieste dagli utenti.

Per tale motivazione l’azienda ha deciso di dare sfogo alla sua grande abbondanza con due soluzioni in particolare.

Kena Mobile: le migliori offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale del gestore, ecco fino a 230 giga

Direttamente sul sito ufficiale del gestore virtuale è possibile venire a conoscenza di ogni aspetto legato ad ogni promozione mobile. Prima in assoluto è quella più pubblicizzata, ovvero la STAR. Questa soluzione implica al suo interno 130 giga per navigare sul web ogni giorno, i quali possono diventare 180 se si accetta la ricarica automatica. In più ci sono minuti illimitati verso tutti con 1000 messaggi per un totale di 6,99 € al mese. L’attivazione, la scheda e la sua consegna sono totalmente gratis.

Segue anche l’altra soluzione, quella più interessante di tutte. Stiamo parlando dell’offerta che comprende al suo interno addirittura 230 giga per navigare su internet. Chiaramente c’è una differenza di prezzo rispetto all’offerta precedente, visto che Kena Mobile la rende disponibile a 9,99 € al mese per sempre. Anche qui utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi. Stessa cosa per l’attivazione e la scheda: tutto gratis.