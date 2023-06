Amazon, SVENDITA TOTALE al 90% con le occasioni migliori della settimana

Amazon svende i migliori prodotti, promettendo prezzi decisamente più bassi del normale, e la possibilità di accedere anche ad alcuni top di gamma di altissimo calibro, come un Apple iPhone quasi di ultima generazione, solamente per citarne uno, per questo motivo non dovete assolutamente perderle di vista, il risparmio è dietro l’angolo per tutt.

Amazon, le migliori offerte e dove trovarle

Le migliori offerte della settimana di Amazon sono solamente sul nostro canale Telegram, periodicamente le potete avere elencate gratuitamente direttamente sul vostro smartphone, non dovete fare praticamente nulla, basterà iscriversi direttamente a questo indirizzo, e poi scoprire quali sono i prezzi più bassi, ma anche i numerosi codici e coupon gratis.

Apple iPhone 14 5G, 128GB

Apple iPhone 14 torna finalmente in promozione sul noto store di e-commerce, l’offerta è assolutamente da non perdere, infatti bastano solamente 829 euro per l’acquisto della variante Product RED (in altre parole di colorazione rossa), in confronto ad un valore di listino di 1029 euro. Il risparmio è notevole, parliamo infatti di 200 euro in meno (pari al 19%), un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire.

Compralo su Amazon

Mouse Logitech M185

Un mouse ottico a soli 9 euro è possibile solamente con Logitech M185, un prodotto di relative piccole dimensioni, pronto ad offrire la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi disponibili in commercio. In confezione trova posto il mini ricevitore USB per collegarsi rapidamente e liberamente senza cavi. Il suo prezzo è il punto di forza, bastano, come anticipato, 9 euro contro i 17,99 euro di listino (-44%).

Compralo su Amazon

JBL Wave100TWS

Siete alla ricerca di cuffie in-ear completamente true wireless? allora potrebbero tornarvi utili le JBL Wave 100TWS, splendide cuffiette senza fili che possono offrire un’esperienza assolutamente immersiva, e piena compatibilità con tutti i dispositivi disponibili in commercio. Dotate di JBL Deep Bass, per bassi profondi e più potenti, riescono a coinvolgere tutti i sensi mantenendo un prezzo tutt’altro che elevato: costano solamente 47 euro, in confronto ai 59 euro previsti di listino.

Compralo su Amazon

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Con Xiaomi Redmi Watch 2 Lite potete avere tra le mani uno smartwatch estremamente completo, un wearable caratterizzato da un buon display completamente touchscreen a colori, e tutte le funzioni di base. Disponibile esclusivamente in colorazione blu, il prodotto viene oggi commercializzato ad un prezzo decisamente economico, se considerate che bastano 63 euro per l’acquisto definitivo, contro i 79 euro di listino.

Compralo su Amazon