Abbonamento iCloud: costi in aumento in alcuni paesi

Apple propone una soglia standard di soli 5GB di spazio di archiviazione su iCloud proponendo a ogni utente l’acquisto di un abbonamento mensile che permetta di ricevere più Giga.

Ogni possessore di iPhone, ad esempio, può decidere di abbinare 50 GB, 200 GB o 2 TB di spazio di archiviazione extra andando incontro a una spesa mensile che in alcuni Paesi sta subendo un rincaro non indifferente.

Apple aumenta del 25% il costo dei Giga extra su iCloud: ecco i Paesi interessati!

Arabia Saudita, Regno Unito, Romania, Polonia, Sudafrica, Svezia, Tanzania, Turchia ed Emirati Arabi: sono questi i Paesi nei quali Apple attuerà dei rincari al costo degli abbonamenti iCloud+.

Nel Regno Unito gli utenti dovranno sostenere una spesa di 0,99£ al mese per 50 GB, 2,99£ al mese per 200 GB e 8,99£ al mese per 2 TB.

Non sappiamo se tra la intenzioni di Apple vi sia quella di aumentare il costo di iCloud+ anche in Italia. Al momento gli utenti vanno incontro a una spesa 0,99 euro al mese per ricevere 50 GB, una spesa di 2,99 euro al mese per ricevere 200 GB e 9,99 euro al mese per ottenere ben 2 TB.

L’abbonamento iCloud+ non propone soltanto Giga extra. Apple permette di ottenere anche alcuni servizi extra, come: iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video e Nascondi la mia email.

Per ottenere maggiori informazioni o contrarre un abbonamento è possibile consultare l’apposita pagina presente sul sito Apple o accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo, cliccare sulla voce dedicata al proprio ID Apple e seguire le indicazioni necessarie per l’acquisto del pacchetto desiderato.