Coloro che si sono recati sul web alla ricerca di una nuova offerta mobile, avranno certamente notato l’ultima soluzione offerta da WindTRE. Questa arriva per rendere le cose più difficili alla concorrenza, la quale ultimamente si è resa protagonista di campagne promozionali eccezionali a colpi di offerte piene di contenuti e molto vantaggiose dal punto di vista del prezzo.

L’obiettivo resta quindi sempre lo stesso, ovvero quello di far avvicinare al provider quante più persone possibili. Per attirarle, WindTRE ha scelto di lanciare una promo già vista ultimamente, la quale è tornata soprattutto per riportare indietro i vecchi clienti del gestore.

WindTRE: la promo del momento ha un solo nome che è GO 150 TOP+, ecco cosa include per tutti

WindTRE ha avviato la sua nuova campagna winback, la quale resta destinata solo ai vecchi utenti che hanno scelto altri gestori. L’azienda sta concedendo a tutti la possibilità di rientrare beneficiando di offerta con prezzo mai visto. La nuova GO 150 TOP+ è in grado di offrire tutto il meglio, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga per la connessione ad internet.

Basta veramente poco per avere tutto, o meglio questa è l’idea che l’azienda vuole imprimere. All’interno della sua nuova offerta WindTRE mostra minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ma anche 200 SMS verso tutti. Seguono 150 giga utili per la navigazione sul web sfruttando la rete 4G+.

Il prezzo mensile che l’azienda ha scelto è un vero e proprio regalo per tutti, visto che consiste in soli 5,99 euro al mese.