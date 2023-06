WhatsApp, la funzione nascosta che dovete conoscere assolutamente

WhatsApp nasconde al proprio interno una funzione davvero intrigante, unica nel suo genere, che sicuramente non conoscerete, ma che allo stesso tempo dovete assolutamente conoscere, poiché permette a tutti gli effetti di migliorare profondamente la privacy e non solo.

Nel corso delle ultime settimane, se non mesi, sicuramente avrete sentito parlare dei cosiddetti messaggi effimeri, ovvero della possibilità di inviare messaggi con un timer autodistruttivo, alla scadenza del quale è prevista la totale cancellazione dai server di WhatsApp (ed integra inoltre l’impossibilità di effettuare screenshot o di inoltrare la chat). Per lungo periodo si è pensato essere una funzione che verrà introdotta in futuro, per poi scoprire essere già presente all’interno dell’app (almeno Android).

WhatsApp, la funzione più nascosta che vi farà impazzire

Una delle funzioni più interessanti, che permette di migliorare profondamente la privacy dei messaggi effettivamente inviati, di cui quindi consigliamo fortemente l’utilizzo. L’accesso è rapidissimo e sopratutto risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore, infatti l’unica cosa da fare è aprire la chat di messaggistica che si intende privatizzare, premere i 3 pulsanti nella parte alta della schermata, per poi selezionare la voce Messaggi Effimeri.

Fatto questo non vi resta che scorrere verso il basso per selezionare l’intervallo temporale di riferimento, impostando un limite massimo di 90 giorni, ed un minimo di 24 ore. In aggiunta, nel caso in cui vogliate estendere la stessa impostazione anche ad altre chat, non dovrete fare altro che flaggare la relativa voce.