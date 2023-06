WhatsApp, è possibile inviare foto in alta qualità: ecco come

È risaputo che WhatsApp ultimamente sta applicando diverse migliorie alla piattaforma, rendendola sempre più performante per coloro che già la utilizzano e soprattutto più appetibile per chi sceglie di iscriversi ora. Non ci sono più dubbi: l’app colorata di verde è la migliore per quanto riguarda la messaggistica istantanea e a determinarlo sono anche le nuove aggiunte arrivate con i nuovi aggiornamenti.

Facendo un rapido confronto con Telegram, gli utenti hanno sempre notato alcuni aspetti estremamente dissimili. La piattaforma azzurra è sempre stata in grado di fornire qualche funzionalità in più, soprattutto per coloro che amano smanettare. Ad oggi WhatsApp sta cercando di adeguarsi nel migliore dei modi, soprattutto dal punto di vista multimediale. Non tutti gli utenti sono a conoscenza del fatto che ora è possibile inviare delle foto in alta definizione.

WhatsApp: ora potete inviare le vostre foto in HD, farlo è semplicissimo

Coloro che si sono posti fino a poco tempo fa il problema di inviare delle foto con WhatsApp, ora potranno stare tranquilli. L’applicazione ha introdotto il nuovo aggiornamento che permette di inviare immagini in alta definizione. I vostri scatti non perderanno dunque più qualità quando sceglierete di inviarli a qualcuno.

Se credete che tutto ciò sia difficile, vi sbagliate: WhatsApp a predisposto un nuovo tasto in alto nel menu che compare quando inviate una foto. Esattamente di fianco alle opzioni di modifica dell’immagine in fase di invio, troverete adesso anche il pulsante con la sigla “HD”.

Qui potrete scegliere tra la qualità standard e la qualità in alta definizione, che ovviamente risulterà più pesante.