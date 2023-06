Truffe, il trucco infallibile contro ogni tipo di frode su iPhone

È inutile dilungarci perché l’attesa potrebbe peggiorare le cose. Quindi passiamo subito al dunque: per proteggere il tuo iPhone da ladri e hacker, ci sono due errori fondamentali da evitare. Il primo riguarda l’accesso al Centro di Controllo, il secondo è l’uso di un codice di accesso semplice.

Truffe: ascoltateci e non ve ne pentirete!

Per impedire l’accesso a chiunque abbia in mano il tuo smartphone, è possibile configurare il Face ID o il codice di accesso. Basta andare in Impostazioni, poi Face ID e codice, e disattivare l’interruttore accanto alla voce “Consenti accesso se bloccato” per il Centro di Controllo. In questo modo, nessuno può accedere a questa sezione senza aver usato il Face ID o aver digitato il codice di accesso.

Il secondo errore da evitare è l’uso di un codice di accesso semplice. È consigliabile creare una password alfanumerica, con lettere e numeri, per rendere più difficile l’accesso al tuo iPhone da parte di un potenziale ladro. Ci sono oltre un milione di combinazioni possibili con una password alfanumerica! Per fare ciò, vai su Impostazioni, poi Face ID e codice, e seleziona “Modifica il codice”. Tra le opzioni proposte, scegli “Codice alfanumerico personalizzato” e crea una combinazione di lettere e numeri che non possa essere facilmente indovinata. L’uso di maiuscole, minuscole e caratteri speciali può aumentare ulteriormente la sicurezza.

Seguendo questi consigli, il tuo iPhone sarà protetto sia da ladri che da hacker, garantendo la sicurezza dei tuoi dati personali e sensibili. Ricorda, la sicurezza dipende in gran parte da come lo usi.