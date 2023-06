Truffe dai call center, utenti perdono soldi con questo trucco

Soprattutto sul telefono fisso, sono tante le persone che ricevono delle vere e proprie truffe. Le chiamate in questione arrivano da parte di operatori che spesso possono essere ritenuti anche affidabili vista la professionalità utilizzata. In realtà si tratta di tentativi di phishing, i quali fingono di proporre qualcosa di effettivamente vantaggioso per poi invece rifilare un inganno vero e proprio.

Tra le truffe più diffuse c’è quella della risposta “Sì” registrata di nascosto

Potrebbe essere capitato a tutti di ricevere una chiamata ambigua da parte di un call center, il quale spesso tende a non presentarsi in maniera diretta. Ovviamente l’obiettivo da parte degli operatori è quello di strappare un contratto, portando l’utente ad acconsentire anche contro la sua volontà. Proprio per questo motivo gli operatori fanno delle domande ben specifiche, le quali porteranno la persona dall’altro lato del telefono a rispondere semplicemente “Sì“. Sarà proprio quella risposta a poter dare modo agli operatori di generare una chiamata di registrazione ad una nuova offerta in maniera fittizia. La risposta “Sì” verrà infatti usata ad hoc, facendo sembrare che l’utente abbia dato il consenso a tutte le clausole.

Tra le tante truffe c’è anche quella delle azioni Amazon

Non è detto che tramite telefono si possa essere truffati solo ed esclusivamente per quanto riguarda le compagnie telefoniche. Le truffe che stanno girando ultimamente stanno utilizzando tanto il nome di alcuni colossi che hanno fatto fortuna, come ad esempio Amazon.

Gli operatori in questione propongono all’utente di investire in azioni del celebre brand e-commerce. Tutto ciò non porta altro che all’iscrizione su alcune piattaforme, situazione che comporterà chiamate continue da parte di siti per il trading online ed altre soluzioni del genere.