TIM, offerta per gli Under 25 e tornano la Wonder e la Supreme con 150GB

Tutti ormai sanno benissimo che in base all’operatore da cui provengono, le offerte del gestore che scelgono cambiano vertiginosamente. Quando si decide di approdare in TIM, è praticamente la stessa cosa. In base al provider che l’utente deciderà di abbandonare, ci saranno delle offerte ad attenderlo dall’altra parte del fiume. L’azienda più famosa nel mondo della telefonia mobile italiana questa volta predispone tre soluzioni mobili estremamente allettanti, sia per il prezzo che per i contenuti.

TIM: queste sono le tre offerte dedicate a tutti, ci sono fino a 150 giga

Si parte dalla promo che non è mai sparita nel tempo, la quale ha assunto una nuova forma. Si tratta della celebre offerta dedicata agli under 25, soluzione destinata a tutti coloro che hanno meno di 25 anni. La TIM Young 5G è perfetta soprattutto per il prezzo: solo 9,99 € al mese. Al suo interno gli utenti troveranno chiamate e messaggi senza limiti con 100 giga in connessione 5G.

Seguono altre due soluzioni che vengono destinate agli utenti di qualsiasi età, con l’ostacolo del gestore di provenienza. La prima, che è la TIM Wonder, va a tutti coloro che provengono da due gestori virtuali che sono ho. Mobile e Lycamobile Plus. Al suo interno ci sono chiamate senza limiti verso tutti e 50 giga per 9,99 € al mese.

Segue l’ultima promo, quella più vantaggiosa: ecco la Supreme Web Easy. Il prezzo mensile è di 7,99 € al mese per 150 giga, chiamate ed SMS senza limiti. L’offerta va a tutti gli utenti Iliad, Poste Mobile e provenienti da altri MVNO.