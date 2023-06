Quando Take-Two riuscì a battere sul tempo Microsoft acquistando Zynga per 12,7 miliardi

Prima ancora che Take-Two Interactive facesse la sua mossa acquisendo a pieno titolo la società di sviluppo Zynga nel 2022, c’era un altro concorrente sconosciuto che nessuno conosceva.

Phil Spencer, il CEO di XBOX ha parlato ultimamente di questo argomento affermando che Microsoft era interessata all’acquisto di Zynga, dato che la società allora “non aveva nessuna strategia per vincere nel mercato dei giochi per dispositivi mobili“. Un mercato che Spencer non è riuscito mai a conquistare a pieno.

Take-Two alla fine riesce ad ottenere Zynga per 12,7 miliardi di dollari, creando un evento singolare: la transizione diventò il più grande acquisto di una società di videogiochi nella storia.

Nonostante tutto, si è ripreso alla grande

Le parole di Spencer a riguardo sono chiare: “Ho molto rispetto per le persone di Zynga e per quello che hanno costruito. Alla fine, per la nostra opportunità, abbiamo pensato di aver bisogno di qualcosa che fosse ancora più grande di quello che a Zynga è stato dato dal nostro piccolissimo spazio di partenza nel settore dei giochi per dispositivi mobili”, ha affermato Spencer.

E continua dicendo: “Ho passato del tempo con Amy Hood, il CFO di Microsoft, per esaminare le opportunità da offrire per i dispositivi mobili, e Activision era la scelta più ovvia. E’ un partner che conosciamo bene, quindi entrambi eravamo a nostro agio con gli studi e i team, ma la cosa più importante era il loro portfolio e il coinvolgimento che avevano sui dispositivi mobili“.

Secondo quanto detto successivamente nell’intervista, la data di riferimento per l’acquisizione di Zynga è datata 2010, quando c’era Don Mattrick alla guida di XBOX.