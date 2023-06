Netflix, con la primavera se ne vanno anche molte serie tv e film

Netflix, la nota piattaforma di streaming, è in continua evoluzione e rivoluzione. Recentemente, ha annunciato la rimozione di un numero significativo di contenuti dal suo catalogo. A giugno 2023, un totale di 22 serie TV e oltre 250 film verranno rimossi dalla piattaforma, un record in un singolo mese. Ecco alcuni dettagli.

Netflix: un elenco infinito di cancellazioni

Le serie TV e i film che verranno rimossi non sono originali Netflix, ma sono contenuti di altre emittenti su cui la piattaforma ha lasciato scadere i diritti. Questo potrebbe indicare che si sta pianificando di sostituire i contenuti rimossi con altri contenuti provenienti da altre emittenti, magari ancor più importanti, che prenderà in affitto.

Tra le serie TV che verranno eliminate il 29 e 30 giugno ci sono “Jane The Virgin”, “Robot Trains”, “Pucca: Love Recipe”, “Ruby Arcobaleno”, “The Tatami Galaxy”, “Prison School”, “Akame ga Kill!”, “Star Blazers 2202”, “Yu Yu Hakusho: Ghost Files”, “Cleo e Cuquin”, “Rabbids: Invasion” e “Teen Titans Go”.

Tra i film che verranno eliminati ci sono “San Andreas”, “The Maus”, “317° battaglione d’assalto”, “4 in legge”, “6.5 Special”, “A noi le inglesine!”, “A run for your money”, “A touch of Love”, “Accadde a Berlino”, “Against the wind”, “Alissa”, “Allons z’Elefants”, “Amor Braque – Amore balordo”, “Amiche su misura”, “An ispector calls”, “Anon”, “Aram”, “Arrival”, “Asphalte”, “Assassino di fiducia”, “Baby blood”, “Baby boss”, “Balto”, “Barbie – Nel mondo dei videogame”, “Barbie of Swan Lake”, “Barbie: Princess Charm School”, “Baxter”, “Bitter Springs”, “Black mic mac”.

Ma anche “Black mic mac 2”, “Blitz on Britain”, “Blue Murder at St. Trinian’s”, “Boh… anatomia di un fattorino”, “Bonnie Prince Charlie”, “Brelan d’as”, “Bulletproof”, “Cairo Road”, “Cani perduti senza collare”, “Cetto c’è senzadubbiamente”, “Charlie e le sue due ragazze”, “Cinquanta sfumature di nero”, “Come un gatto in tangenziale”, “Confindences pour confindences”, “E’ dura per tutti”, “Family Life”, “Finchè siamo in tempo”, “Fortunata”, “Gil hippie”, “Gattaca La porta dell’universo”, “Guardians of the tomb”, “Godzilla”, “Holiday on the Buses”, “I ragazzi del retrobottega”, “Il buffone”, “Il castello”, “Il Cavaliere Oscuro”, “Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno”, “Il Danno”, “Il giorno più bello del mondo”, “Il Giudice”, “Il Grinch”, “Il mistero diCambridge”, “Il piccolo criminale”, “Il Pianeta Verde”, “Il Polpo”, “Il tesoro dell’Amazzonia”, “Il rubacuori”, “Il Vento del Perdono”, “L’amico di Vincent”, “L’amico traditore”, “L’antidoto”, “L’autostoppista insolente”, “L’Immortale (2019)”, “L’isola del peccato”, “L’uomo della pioggia”, “La Cliente”, “La città verrà distrutta all’alba”, “La face cachee”, “La gabbia d’oro”, “La linea di demarcazione”, “La maschera di Zorro”, “La maschera sul cuore”, “La morte scarlatta viene dallo spazio”, “La moglie del fattore”, “La ragazza dello scandalo”, “La Piccola Grande Guerra”, “La piccola fiammiferaia”, “La tortura del silenzio”, “La tigre nell’ombra”, “La tragedia del capitano Scott”, “Le strade del Sud”, “Le strane licenze del caporale Dupont”, “La trappola”, “La Buteau sur l’herbe”, “Le chanteur de Mexico”, “Le complexe du kangourou”, “Les Carabiners”, “Les Specialistes”, “Lo sbirro di Belleville”, “Lo stallone erotico”, “Lorax – Il guardiano della Foresta”, “Lui portava i tacchi a spillo”, “M: I-2”, “Mademoiselle Pigalle”, “Malafede”, “Man About The House”, “Midsiphman Easy”, “Minaccia Atomica”, “Mission Impossible”, “Mission Impossible 3”.

L’elenco continua

La lista prosegue con: “Mission Impossible – Fallout”, “Mission Impossible – Rogue Nation”, “Mission Impossible – Protocollo fantasma”, “Mobile Sult Gundam: The Origin”, “Mayerling”, “Mutiny on The Buses”, “Nanà”, “Non è perchè non si ha nulla da dire che si deve star zitti”, “On The Buses”, “Osiride il nono pianeta – The Osiris Child”, “Parla pure, m’interessa”, “Passaporto per Pimlico”, “Porca Vacca mi hai rotto…”, “Quattro farfalle per un assassino”, “Quinta Squadriglia Hurricanes”, “Romuald e Juliette”, “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”, “Se son rose”, “Senti chi parla”, “Sergente Rex”, “Sognando a New York – In the heights”, “Sitcom – La famiglia è simpatica”, “Stanotte dormo da te”, “Terminator Genisys”, “The Bargee”, “The Big Job”, “Terminus”, “The Belles of St.Trinian’s”, “Un alibi troppo perfetto”, “Un poliziotto ancora in prova”, “Una cascata tutta d’oro”, “Una mucca top secret”, “Una signora per bene”, “Underworld”, “Vacci piano, recluta!”, “Vendetta nel sole”, “Vento di passioni”, “Weathering with you”, “Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro”.