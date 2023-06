Netflix: Come vedere i vostri programmi preferiti in alta definizione

Netflix è la piattaforma Streaming più diffusa al mondo, nonostante si trovi a competere con altrettante valide piattaforme riesce comunque a mantenere il suo ruolo preferenziale tra gli utenti.

Anche se i nuovi aggiornamenti dell’applicazione come, i prezzi aggiuntivi per la condivisione della password con più account e l’inserimento della pubblicità ai suoi servizi potrebbero comunque spingere alcuni utenti ad abbandonare la piattaforma.

Tuttavia, se non avete riscontrato particolari problematiche con queste novità, ma vi preme invece guardare i vostri programmi preferiti nella 27 e risoluzione video disponibile, questo articolo fa decisamente al caso vostro.

Può capitare infatti di accorgersi che la qualità dell’immagine video dei programmi di Netflix risulti poco chiara, limpida rispetto al passato.

Netflix e il ripristino dell’HD

A tal proposito per ritornare a vedere Netflix in alta definizione bisognerá seguire questi passaggi:

Innanzitutto verificare il piano attivato. In quanto non tutti i piani disponibili su Netflix consentono la visione streaming in alta definizione. Per esempio il piano basic, consente una risoluzione di 720 pixel. Mentre il Full HD, è disponibile con la scelta dell’offerta Standard o Premium.

Quindi è importante controllare l’offerta attiva sul vostro account prima di andare avanti.

Se il piano attivato è quello giusto, bisogna allora modificare le impostazioni di visualizzazione streaming di Netflix. Per fare ciò basta aprire la piattaforma, cliccare sulla voce “Profilo e Controllo dei genitori”, selezionare il proprio profilo, poi su “Impostazioni di riproduzione” e “Modifica”. Da qui sarà possibile scegliere tra tre livelli di risoluzione:

Basso, utile per coloro che hanno una connessione lenta o che vogliono utilizzare pochi dati. Questo consentirà la visione dei contenuti in formato standard ed il consumo di 0,3 GB di dati all’ora.