MediaWorld folle, oggi GRATIS offerte al 95% sugli smartphone

Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di MediaWorld, che punta così ad invogliare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, ed allo stesso tempo a spingerli ad un risparmio più unico che raro, rispetto a chiaramente il valore di listino.

La disponibilità della campagna è, come al solito, estesa a tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli utenti vi possono tranquillamente accedere nei negozi fisici, oppure anche recandosi sul sito dell’azienda, il cosiddetto e-commerce, sul quale trovare le medesime riduzioni, ma con spedizione diretta a domicilio (potrebbe essere a pagamento).

MediaWorld, tantissimi sconti per tutti i gusti

Una campagna promozionale davvero incredibile vi attende con il Red Friday di MediaWorld, attivo ancora per qualche giorno su tutto il territorio nazionale. Il risparmio è di casa con la possibilità di accedere a tutti i migliori smartphone di Samsung, a prezzi complessivamente abbordabili, considerando la doppia promozione attiva. Dovete ricordare, infatti, che sarà possibile godere del rimborso aggiuntivo da parte dell’azienda, nel momento in cui acquisterete uno tra Galaxy Z Flip4, S23 Ultra, S23+ o anche S23.

I prezzi, in questo caso, partono da 849 euro per l’S23 classico, per poi passare a S23+ con i suoi 999 euro, ma anche 1299 euro per l’acquisto di S23 Ultra o 949 euro per il foldable che tutti vorrebbero acquistare, il Galaxy Z Flip4. Il volantino è disponibile anche online su questo sito, poco sotto tutte le immagini.