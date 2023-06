Lidl shock, tecnologia GRATIS e prezzi oggi scontati del 75%

I prezzi da Lidl sono fortemente scontati, anche del 75%, rispetto ai listini originari, garantendo così al consumatore finale un risparmio più unico che raro, che gli permette co di godere di una spesa ridottissima, a prescindere dalla qualità del prodotto effettivamente selezionato.

Spendere poco con Lidl è possibile, e sopratutto risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore, è bene sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza vincoli territoriali o differenze nei prezzi finali di vendita. L’unica attenzione da porre riguarda più che altro le scorte limitate, poiché potrebbero terminare anzitempo.

Lidl, ottimi sconti speciali nel volantino

La tecnologia costa davvero poco da Lidl, con la nuova campagna promozionale attiva nei negozi fino al 2 luglio, gli utenti possono davvero pensare di avere libero accesso a tanti contenuti, al giusto prezzo. La maggior parte delle occasioni sono legate al mondo del fai-da-te, con tantissimi prodotti di marca Parkside acquistabili dal pubblico a prezzi decisamente scontati.

Gli utenti ad esempio possono pensare di acquistare l’eccellente trapano avvitatore ricaricabile a 119 euro, passando anche per i 59 euro necessari per l’acquisto di un eccellente avvitatore a percussione ricaricabile (di cui è anche possibile acquistare le batterie intercambiabili, con prezzi differenti). Non mancano all’appello uno spargitore universale ricaricabile, disponibile a 29 euro, come anche il tosaerba elettrico, che ha un costo di 79 euro (allo stesso prezzo si trova anche il tagliasiepi elettrico). Per i dettagli della campagna promozionale, aprite la pagina sottostante.