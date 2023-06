Forno a microonde e WiFi, se la vostra linea non funziona questo è il motivo

L’Ofcom, l’agenzia regolatrice per le aziende di comunicazione del Regno Unito, ha suggerito di evitare l’uso del forno a microonde mentre si necessita di una connessione internet solida e veloce. Questo perché un forno a microonde in funzionamento può interferire con il segnale WiFi e, in alcuni casi, può addirittura annullarlo.

Forno a microonde e WiFi: ecco perché non vanno d’accordo

Il motivo di questa interferenza risiede nel fatto che sia i dispositivi connessi a internet che il microonde utilizzano onde a bassa frequenza molto simili tra loro. Quelle del router sono progettate per raggiungere ovunque sia necessario, mentre quelle del microonde sono destinate a rimanere all’interno del forno per riscaldare il cibo. Tuttavia, occasionalmente, alcune onde possono sfuggire dal microonde, interferendo con quelle del router.

Sia le microonde che riscaldano il cibo che quelle che permettono ai dispositivi WiFi di funzionare sono onde ad altissima frequenza (circa 2,4 GHz), simili ma non identiche.

Per mitigare l’interferenza del forno a microonde sul segnale WiFi, ci sono alcune soluzioni pratiche che potrebbero essere utili. Una di queste è semplicemente quella di posizionare il router lontano dal forno a microonde, se possibile. Questo perché la distanza può ridurre l’effetto delle onde del microonde sul segnale WiFi. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un canale WiFi diverso. I router WiFi operano su diverse bande di frequenza e canali. Se il tuo router è impostato per utilizzare la stessa banda di frequenza del forno a microonde, potrebbe essere utile cambiare il canale del WiFi per ridurre l’interferenza.

Infine, potrebbe essere utile programmare l’uso del forno a microonde e l’uso di Internet in momenti diversi, specialmente se si sta svolgendo un’attività che richiede una connessione Internet stabile e veloce, come una videochiamata o lo streaming di un film.