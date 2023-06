Le banche sono sempre più spesso colpite da truffe estremamente pericolose che riescono a svuotare letteralmente i conti correnti dei poveri utenti, che in breve tempo si ritrovano senza nemmeno un centesimo, sopratutto senza che se ne siano minimamente accorti.

Le cause più comuni non sono legate a bug o motivazioni da implicare direttamente alle banche, bensì più che altro a vere e proprie inadempienze dei singoli consumatori, i quali si ritroverebbero a consegnare letteralmente le chiavi di accesso nelle mani dei malviventi, spesso senza nemmeno accorgersene.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, approfittate subito dei codici sconto gratis disponibili solo sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Truffe alle banche, come avvengono

Le truffe si appoggiano quasi interamente sul meccanismo denominato phishing, consistente più che altro nell’invio di messaggi di posta elettronica o SMS sui numeri di telefono di determinati clienti. Il malvivente, in questo caso, si finge la banca di riferimento, annunciando la necessità di premere un link interno al messaggio, per la verifica del credito o per controllare un eventuale addebito indesiderato.

L’utente che suo malgrado deciderà di seguire le indicazioni, si ritroverà a tutti gli effetti catapultato su un sito identico all’originale, ma che risulta essere salvato su un server di proprietà del malfattore, il quale potrà così accedere senza problemi alle informazioni digitate, quali ovviamente saranno: codici di accesso al conto corrente bancario. Il passo allo svuotamento definitivo è davvero brevissimo, ed in pochi secondi vi ritroverete con il conto privato di ogni singolo centesimo. Il pericolo è reale, prestate sempre la massima attenzione.