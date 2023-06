Vodafone ricorda a tutte le altre aziende di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, mettendo a piena disposizione una campagna promozionale decisamente più unica che rara, al cui interno si possono trovare tanti contenuti al giusto prezzo di vendita.

La spesa è davvero ridotta da Vodafone, proprio in questi giorni l’azienda ha deciso di attivare una soluzione quasi unica, sebbene presenti limitazioni importanti in fase di attivazione: gli utenti che la possono richiedere sono solamente coloro che abbandonano il proprio operatore telefonico, a patto che sia un MVNO o Iliad, non altre realtà.

Vodafone, distrutta TIM con i nuovi prezzi bassi

Due promozioni da meno di 10 euro al mese, questo è quanto vi attende da Vodafone nel periodo, occasioni da non perdere di vista, se rispettate le giuste condizioni di accesso, con le quali è davvero facile avere la possibilità di godere di bundle quasi illimitati. La base che accomuna le due versioni è sempre la stessa: infiniti minuti e SMS che possono essere utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono.

Le differenze risiedono più che altro nei giga fruibili mensilmente, in quanto sono rispettivamente 150 e 200 al mese, mantenendo comunque una velocità massima raggiungibile pari al 4G+. I prezzi sono comunque molto convenienti, poiché parliamo a tutti gli effetti di un minimo di 7,99 euro al mese, passando anche per i 9,99 euro per la variante più completa e costosa.