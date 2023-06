Gli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, solamente per pochi giorni gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di un risparmio inedito ed esclusivo, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta, e l’area di acquisto.

Avete capito bene, in altre parole gli utenti possono completare l’ordine praticamente dovunque vogliano in Italia, senza costi aggiuntivi o variazioni nella spesa finale, oltretutto coloro che opteranno per l’ordine tramite il sito ufficiale, avranno pieno diritto a ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nell’eventualità che il valore dell’ordine superasse i 49 euro.

Trovate sul nostro canale Telegram ufficiale tutte le migliori offerte Amazon in esclusiva, con codici e coupon completamente gratis.

Unieuro, gli sconti sono davvero incredibili

La campagna promozionale più interessante di Unieuro è stata recentemente rinnovata, portando con sé importanti miglioramenti negli sconti effettivamente attivati. I prezzi sono da considerarsi attivi fino al 6 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. L’unico smartphone top di gamma effettivamente coinvolto, risulta essere l’ottimo Samsung Galaxy S23+, attualmente in vendita alla modica cifra di 999 euro (aggiungete anche il rimborso previsto da Samsung).

Nel mentre sono disponibili tanti altri smartphone appartenenti alla fascia media, con prezzi che comunque non superano i 500 euro, tra cui troviamo soluzioni del calibro di Honor Magic5 Lite a 349 euro, Honor 90 Lite, Oppo A16s, Oppo A78, Realme 10, Galaxy A53, Galaxy A34, Realme C33, Redmi 12C, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A14 ed altri ancora. Tutti gli sconti attualmente disponibili sono raccolti direttamente nelle pagine del sito ufficiale, oppure nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto nel nostro articolo.