La nuova offerta di casa TIM promette al consumatore finale un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, con il quale riuscire ad accedere tranquillamente a tanti contenuti, riuscendo a spendere molto meno del previsto o delle più rosee aspettative.

L’attivazione della suddetta promo è limitato esclusivamente ad una determinata frangia di utenti, più precisamente coloro che si ritrovano pronti ad abbandonare il proprio operatore telefonico, a patto che sia Iliad o un operatore virtuale qualsiasi (MVNO). La portabilità, come potete immaginare, è strettamente obbligatoria.

TIM, offerte e prezzi sempre più convenienti

I prezzi delle offerte TIM si sono fatti nel tempo sempre più convenienti, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere a promozioni anche da 7,99 euro al mese, riuscendo ugualmente a godere di innumerevoli contenuti. In questo caso parliamo dell’offerta denominata Power Supreme Web, è a disposizione degli uscenti da Iliad e MVNO, proponendo tutto illimitato (considerando minuti e SMS), a cui aggiungere anche 150 giga di traffico dati al mese.

Coloro che al contrario fossero in possesso di una SIM ricaricabile di WindTre o Vodafone, potranno richiedere la Power 5G, soluzione da 9,99 euro al mese, che propone di base sempre tutto illimitato, ma con l’aggiunta di 50 giga al mese, al posto di 150, con navigazione al massimo in 5G. Entrambe le promo, come anticipato, possono essere richieste solamente nei negozi fisici, in alcune occasioni potrebbero venire proposte tramite invito diretto da parte dell’operatore telefonico in questione.