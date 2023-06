TIM, tenetevi pronti perché tra quattro giorni la PS5 verrà svenduta

A partire dal 30 giugno 2023, TIM lancerà una promozione speciale per l’acquisto a rate della console Sony PlayStation 5, in particolare offrendo uno sconto sulle rate del bundle che include due controller e il gioco Gran Turismo 7. Questa offerta sarà disponibile per tutti i clienti di rete mobile e rete fissa TIM.

TIM: un omaggio senza eguali

Dettagli dell’offerta: attualmente, la PlayStation 5 con due controller DualSense e il gioco Gran Turismo 7 ha un costo di 23 euro al mese per 30 mesi per i clienti TIM. Tuttavia, dal 30 giugno al 31 luglio 2023, lo stesso pacchetto sarà scontato a 20 euro al mese per 30 mesi. Il pacchetto base con la PlayStation 5 e un controller DualSense rimarrà disponibile al costo di 18 euro al mese per 30 mesi. Metodi di pagamento: per l’acquisto dei pacchetti dedicati a PlayStation 5 sarà possibile scegliere tra carta di credito e IBAN. Non sarà possibile effettuare TIM Rivaluta Smartphone e neanche applicare la TIM Assicura Smartphone. Consegna: per acquisti effettuati da negozio TIM, il ritiro sarà contestuale se il prodotto è già disponibile, mentre se l’acquisto verrà effettuato online, la consegna avverrà direttamente a casa del cliente. Vincoli e condizioni: per i clienti di rete fissa non ci sarà nessun vincolo, mentre per i clienti di rete mobile saranno validi gli stessi vincoli della vendita di smartphone, ovvero la permanenza in TIM per 24 mesi. In caso di cessazione della linea TIM o dell’offerta dati propedeutica, ove richiesta, il finanziamento diventa oneroso, con le stesse modalità previste per le altre offerte di prodotto in rateizzazione con finanziamento.

Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per i clienti TIM che desiderano acquistare la PlayStation 5 a un prezzo scontato. Tuttavia, come sempre, è importante leggere attentamente tutte le condizioni prima di sottoscrivere l’offerta.