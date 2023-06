Lo scorso 21 Giugno, Marvel ha rilasciato ufficialmente su Disney+ la sua nuova serie TV dedicata a Nick Fury, parliamo di Secret Invasion, attesissima e voluta da tutti gli appassionati poiché secondo molti segnerà un po’ un ritorno al passato per Marvel, ovvero più azione, più drammaticità e meno umorismo, elemento da tutti criticato per l’invadenza negli ultimi contenuti.

A destare scalpore è stato però un dettaglio che in pochi avevano colto subito, la sigla di secret invasione è stata infatti interamente girata dall’intelligenza artificiale, un dettaglio inatteso e unico per un contenuto di questo tipo, si tratta della prima volta infatti che viene utilizzata l’IA per un contenuto audiovisivo.

Il perchè della scelta

Ovviamente tutti si sono domandati il perchè di questa scelta, a rispondere ci ha pensato proprio il regista Ali Selim, il quale durante un’intervista ha dichiarato che, non appena gli è stata proposta, si è subito innamorato della sigla, dal momento che le immagini mostravano scene che emblematicamente richiamavano la capacità Skrull di mutare forma, rendendola la scelta d’elezione senza sapere nemmeno la tecnologia che vi era dietro.

Il regista ha dichiarato che la sigla incarnava esattamente ciò di cui avevano bisogno, dunque hanno letteralmente preferito il pragmatismo dell’IA, la quale ha fornito ciò che serviva, basta effettuare qualche aggiustamento qua e la senza troppo impegno.

Si tratta dunque del primo caso al mondo di un’IA che si sostituisce alla creatività umana, elemento che fomenterà di sicuro la paura di molti che quest’ultima possa soppiantare l’essere umano.