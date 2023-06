Se non stai usando questa funzione nascosta di Whatsapp, devi rimediare assolutamente

Stai ancora cercando quel fastidioso bigliettino, o sei al supermercato cercando disperatamente la lista della spesa? Semplice, non stai usando questa funzione nascosta di Whatsapp.

Non tutti ricordano infatti che a novembre 2022 è stata data ai possessori di un account Whatsapp la possibilità di potersi mandare dei messaggi crittografati a se stessi.

Questo significa che potrai avere a disposizione uno spazio cloud crittografato completamente personale e gratuito dove poter annotare tutte le tue note, codici, password e tanto altro.

Ecco come utilizzare questa nuova funzione

Per usare questa nuova funzione di WhatsApp puoi provare a mandarti da solo un massaggio su Whatsapp utilizzando il tuo numero come destinatario. Il tuo utente una volta fatto questo dovrebbe comparirti in cima ai contatti.

Dopo aver cliccato, basta scrivere il messaggio ed inviarlo, e automaticamente avrai la chat salvata con tutti i tuoi messaggi all’interno.

Ricordiamo che ogni messaggio che sarà inviato in questa chat sarà “crittografato con tecnologia end-to-end” e potrà essere visualizzato su tutti i dispositivi che sono connessi al tuo account e che hanno accesso ad internet.

Puoi anche “pinnare” la chat in alto in modo che sia sempre raggiungibile in qualsiasi momento.

Ma non è l’unica che ha introdotto questa funzione, infatti app come Slack, Messenger, Telegram e tante altre già lo consentono da anni, gratuitamente.

Ma nonostante questo, l’app rimane una delle più scaricate ed usate anche nel 2023, e sono miliardi gli utenti che decidono di affidarsi a Whatsapp per la sicurezza delle proprie chat personali, anche se spesso ha dimostrato di non saper reggere il confronto con altre rivali.