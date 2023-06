Oggetti preziosi, il passato può regalarci grandi emozioni e un bel gruzzoletto in euro

Negli anni ’80 e ’90, la tecnologia ha iniziato a diventare una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Alcuni dei dispositivi che erano all’avanguardia in quel periodo sono ora considerati obsoleti, ma hanno acquisito un valore storico e collezionistico che li rende molto rari. Ecco una lista di dieci oggetti preziosi tecnologici del passato che oggi possono valere una fortuna.

Oggetti preziosi: l’elenco dei prodotti ad oggi più costosi

iPhone 1 (prima generazione): Il primo modello dell’iPhone, con il suo design minimale e le sue curve morbide, può raggiungere su eBay cifre fino a 10.000 euro. iPod 1 (prima generazione): Il primo iPod, con il suo design grigio metallizzato e il display non a colori, può valere fino a 4.000 euro. Cartuccia MarioKart64: Questa cartuccia di gioco per Nintendo 64 può valere fino a 2.000 euro. Walkman Sony: Il primo walkman della Sony è diventato un oggetto di culto e può valere fino a 600 euro. Game Boy Color: Alcuni modelli di questa console portatile possono valere fino a 1.500 euro. Nintendo 1: Questa console, antenata di tutte le console moderne, può valere fino a 1.000 euro. Nintendo GameCube: Questa console, che non riscosse molto successo al momento del suo lancio, può valere fino a 2.000 euro. SEGA DreamCast: Questa console, rara e di culto, può valere fino a 1.000 euro. Nokia 3310: Questo cellulare, noto per la sua resistenza e per il gioco Snake, può valere fino a 130 euro. Nintendo 64: Questa console, nota per la sua grafica “simil 3D”, può valere fino a 2.000 euro.

Devi sapere che se possiedi uno di questi oggetti, potresti avere un tesoro nascosto in casa. Tuttavia, ricorda che il valore può variare in base a diversi fattori, tra cui le condizioni dell’oggetto e la domanda del mercato. Prima di vendere un oggetto, potrebbe essere utile consultare un esperto o fare una ricerca approfondita per determinare il suo valore attuale.