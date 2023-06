La tecnologia Near Field Communication (NFC), che consente lo scambio di dati tra due dispositivi tramite una rete wireless a breve distanza, sta per subire una serie di miglioramenti significativi. Secondo l’NFC Forum, un’associazione di aziende che promuove la standardizzazione e l’implementazione di tale tecnologia, queste modifiche dovrebbero essere implementate entro il 2028. Ecco alcuni dei cambiamenti previsti.

NFC: cosa cambierà dal 2028?

Estensione del raggio di azione: L’obiettivo principale è estendere la portata della comunicazione NFC, aumentando la distanza operativa da quattro a sei volte rispetto a quella attuale. Miglioramento delle specifiche di ricarica wireless: L’NFC Forum sta lavorando per migliorare le specifiche di ricarica wireless, con l’obiettivo di aumentare la potenza da 1W a 3W. Nuovi form factor: Sono in fase di studio nuovi form factor che consentiranno la ricarica dei dispositivi. Nuove funzionalità con un singolo tap: L’NFC Forum sta lavorando per permettere l’esecuzione di nuove azioni con un singolo tocco, come la convalida di biglietti di trasporto o di spettacoli per tutta la famiglia su un unico dispositivo. Condivisione di dati sulla sostenibilità: L’NFC Forum prevede di espandere la capacità dell’NFC di condividere dati sulla composizione dei prodotti e sui modi in cui possono essere riciclati, per soddisfare le richieste dei consumatori e i requisiti normativi.

Questi miglioramenti potrebbero avere un impatto significativo su come utilizziamo la tecnologia NFC nel nostro quotidiano. Ad esempio, la funzionalità Tap to Pay di Apple, che trasforma un iPhone in un POS senza necessità di hardware aggiuntivo, potrebbe diventare disponibile su altri dispositivi, facilitando i pagamenti in negozi e piccole attività, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove i terminali Android a basso costo sono molto diffusi.