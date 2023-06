Mini drone con fotocamera in offerta su Amazon

Grazie alla tecnologia con cui hanno costruito i droni, con essi è possibile effettuare delle riprese che fino ad ora erano molto difficoltose.

I droni vengono utilizzati anche per creare delle scenografie in cielo. Amazon ne sta proponendo uno ad un prezzo scontato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone un Mini drone ad un prezzo scontato

Questo è il drone DJI Mini 3. Qualora abbiate bisogno di funzionalità più avanzate come rilevazione degli ostacoli tri-direzionale, ActiveTrack, e Point of Interest, potreste considerare l’acquisto di DJI Mini 3 Pro. Si tratta di un prodotto leggero e compatto, pesa meno di 250 g. Perfetto da portare con te nelle tue avventure, da escursioni, viaggi on the road e giornate in spiaggia.

Con un’autonomia fino a 38 minuti, potrete portare Mini 3 ovunque durante il vostro viaggio o effettuare lunghi voli senza preoccuparti della batteria. Il mini drone è in grado di riprendere in 4K HDR in aeree cristalline. Cattura i dettagli nelle luci e nelle ombre, sia di giorno che di notte.

Con la funzione Riprese verticali, potrete facilmente riprendere soggetti alti come grattacieli e cascate. Dopo aver scattato, le immagini avranno l’orientamento perfetto per postarle su Instagram o TikTok. Con due batterie di volo intelligenti aggiuntive, una stazione di ricarica a 2 vie e una borsa a tracolla, sarete pronti per ogni avventura. Questa combo include il nuovo DJI RC, che ha l’app DJI Fly preinstallata e un display HD da 5,5” integrato. Lo potete trovare a questo link a 781.35 euro invece di 948 euro, scontato del 18%.