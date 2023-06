Le SIM dei vostri cellulari valgono una fortuna attenzione alle Gold Number

Le SIM card sono quelle piccolissime schede elettroniche che vengono inserite all’interno dei nostri smartphone e a cui viene fatto corrispondere un numero di telefono univoco.

Nate verso gli anni 60 e associate ad un numero negli anni 90, ad oggi, le SIM digitali potrebbero valere una vera e propria fortuna.

Come sappiamo, il mondo del collezionismo è davvero molto vasto ed incentrato su una quantità di prodotti ed oggetti talvolta anche impensabili, é questo il caso delle schede SIM dei telefoni cellulari.

SIM telefoniche: Attenzione alle serie numeriche

Ciò che evidenzia il valore di queste ultime non è il materiale con cui sono fatte, bensì proprio la sequenza numerica che le caratterizza.

Vi sono infatti, sequenze numeriche considerate rare e fortemente ricercate. Si tratta di schede sim della Tim o Vodafone che potrebbero valere dai 300 ai 2000 euro.

Queste SIM vengono etichettate con il nome di Gold Number o Top Number e possono fruttare un vero e proprio capitale.

Le sequenze numeriche più ricercate sono quelle che magari presentano delle ripetizioni o numeri uguali, come 666 o 888 entrambe cifre dal significato spiritule. Quelle i cui numeri indicati possono corrispondere a una data famosa o se appaiono palindromi e così via.

Per restare aggiornati sull’argomento e vedere se siete i possessori fortunati di una reale Gold Number. Basta recarsi su i più comuni siti di asta on-line, come per esempio eBay, e vedere quali sono le schede digitali più ricercate.

Tuttavia, a tal proposito, è importante evidenziare come il valore di queste SIM nel corso del tempo potrebbe diventare sempre più alto, in quanto, con il continuo sviluppo tecnologico, rischiano di diventare obsolete e quindi non saranno più necessarie all’interno dei nostri dispositivi mobili. Ciò renderà, in futuro, il loro possesso un qualcosa di ancora più raro e dunque di ancora più grande valore economico.

Dunque correte a controllare la sequenza numerica delle vostre SIM e, nel caso queste non corrispondano ai numeri fortunati, conservatele comunque, perché in futuro potrebbero valere una grande fortuna.