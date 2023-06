iPhone 14 a prezzo bomba, compralo con 200 euro di sconto su Amazon

Ogni fine settimana su Amazon ci sono sconti eccezionali, i quali vengono riproposti solo per pochi giorni a seguire. È questo il caso del prezzo che sta riguardando il nuovo iPhone 14, che solo per oggi scende del 19%.

Le offerte di Amazon arrivano tutti i giorni mediante i nostri canali Telegram che trovate qui in basso:

iPhone 14: questo è il prezzo dello smartphone su Amazon ma solo per oggi

Tutti conoscono il nuovo iPhone 14 ma non tutti sanno quali sono le sue specifiche tecniche. Proprio a tal proposito è utile indicarle ancora una volta, soprattutto quando arriva un prezzo così basso da prendere al volo su Amazon.

Lo smartphone nella sua variante di base offre una diagonale per lo schermo pari a 6,1 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia Super Retina XDR, utile per avere i colori ancora più nitidi. Non c’è bisogno poi di aver paura di graffi e cadute dal momento che a rivestire lo schermo c’è il nuovo Ceramic Shield che garantisce resistenza all’acqua e una robustezza fuori dal comune.

Inoltre una delle peculiarità del nuovo iPhone 14 è quella di durare davvero tanto: la nuova batteria consente infatti un’autonomia per tutta la giornata, fino a 20 ore di riproduzione video ad esempio.

Non ci saranno problemi per quanto concerne il comparto fotografico, il quale è evoluto a tal punto da garantire scatti più belli in ogni condizione di luce. Il prezzo che garantisce oggi Amazon è un vero e proprio regalo. La variante da 128 giga nella colorazione Mezzanotte costa in genere 1029 €, ma oggi con lo sconto del 19% ecco un prezzo di soli 829 € al pubblico. Per acquistare ora lo smartphone, bisogna solo aggiungerlo al carrello, in modo da assicurarsi lo sconto. Ci sono poi anche i due anni di garanzia.