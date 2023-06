Intesa Sanpaolo: clienti preoccupati e costretti ad attivarsi da questa comunicazione

Uno dei maggiori pericoli a cui un utente è connesso a internet deve prestare grande attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolente infatti colpisce costantemente tutti gli utenti nel tentativo di rubare loro dati sensibili con l’inganno quali codici di accesso bancari o password per accedere agli account ufficiali.

Generalmente questa tipologia di attacco prende corpo in comunicazioni spacciate indebitamente come avvisi da parte di enti autorevoli il cui nome viene sfruttato per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così accadere con maggiore facilità nella trappola.

Nella stragrande maggioranza dei casi il corpo testo di queste comunicazioni contiene delle istruzioni che portano la vittima a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli che una volta installati nel pc inizieranno a spiare tutte le attività dell’utente.

Phishing a nome Intesa Sanpaolo

La nuova mail di phishing che sta colpendo gli utenti italiani prende di mira nel dettaglio i clienti di Banca Intesa Sanpaolo, quest’ultima avvisa della necessità di aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di sicurezza, invitando la vittima ad accedere presso un apposito portale, quest’ultimo rimanda però ad una falsa area clienti di Intesa San Paolo all’interno della quale non appena digitati i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e spediti al creatore della truffa consentendogli di penetrare con facilità nel vostro conto corrente.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio da seguire è molto semplice cestinate la mail non appena la riconoscete.