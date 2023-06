Iliad, le 2 offerte super da 130 e 150GB al mese partono da 8 euro

Sono due in questo momento le offerte che stanno riuscendo a regolare senza problemi la concorrenza. Iliad ha deciso di tenerle entrambe disponibili, con la prima che scadrà tra poco più di una settimana. Si tratta della nuova soluzione che tutti hanno notato sul sito ufficiale, la quale include tanti contenuti ma soprattutto un prezzo vantaggioso che dura per sempre per chi riesce a sottoscriverla in tempo. La nuova Flash 130 è la dimostrazione che l’azienda riesce sempre a fare la cosa giusta, anche quando unisce insieme due offerte sul sito ufficiale.

Iliad lancia la nuova Flash 130 che dura fino al prossimo 6 luglio, ecco i dettagli

Al suo interno sarà possibile fin da subito notare la presenza di minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider nazionale ed internazionale. A seguire ecco 130 giga per la connessione web, i quali potranno essere utilizzati con lo standard 4G+. Il prezzo mensile è di 8,99 euro al mese per sempre. Ricordiamo che l’offerta è attivabile fino al prossimo 6 luglio.

Segue poi l’offerta che sta facendo diventare tutti matti: quella che prende il nome di Giga 150. Non bisognerebbe neanche presentarla dal momento che tutti la conoscono: al suo interno ci sono, come nel caso della promo precedente, minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Ovviamente qui cambia un aspetto fondamentale, non solo per la quantità ma anche per la qualità, ovvero i giga. All’interno dell’offerta di Iliad ce ne sono 150 utilizzabili con il 5G, offerto in regalo. Prezzo è davvero incredibile: costa solo 9,99 euro al mese per sempre.