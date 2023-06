La nota catena di supermercati italiana Esselunga è al centro di un’indagine per presunta frode fiscale. La Procura di Milano ha sequestrato ben 48 milioni di euro nell’ambito di questa indagine. Eppure, nonostante la notizia, Esselunga rimane una delle catene di supermercati più apprezzate in Italia, come evidenziato da un recente sondaggio condotto da Altroconsumo.

Esselunga: la classifica dei supermercati più amati

L’associazione dei consumatori ha valutato il livello di soddisfazione dei clienti in tre tipologie di negozi: iper/super/superette, discount e catene locali. I risultati hanno mostrato che i consumatori ricercano praticità, convenienza e qualità dei prodotti. Tra i supermercati/ipermercati/superette, Esselunga e Ipercoop sono risultati i più apprezzati, seguiti da NaturaSì, Coop e Interspar.

Nella categoria dei discount, Eurospin e Aldi hanno conquistato il podio, con il 78% di soddisfazione globale. In terza, quarta e quinta posizione si trovano Todis, Lidl e MD Discount, tutte e tre con il 75% di preferenze.

Questi risultati evidenziano l’importanza della qualità del servizio e dei prodotti offerti per i consumatori italiani. Tuttavia, le indagini in corso su Esselunga potrebbero avere un impatto sulla percezione dei clienti e sulla reputazione dell’azienda. Sarà interessante vedere come la situazione si svilupperà nei prossimi mesi e come Esselunga risponderà a queste accuse.