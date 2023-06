Il Prime Day di Amazon rappresenta da sempre l’occasione perfetta per riuscire ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più del previsto. I prezzi sono bassi, ma l’evento dura solamente 48 ore, e per questo motivo dovete velocizzare la scelta.

In questi giorni Amazon ha ufficializzato le date, il Prime Day si terrà precisamente l’11 ed il 12 luglio, l’inizio è fissato alle 00:00 dell’11 luglio, con scorte limitate sulla maggior parte dei prodotti. Ciò significa che, nel caso in cui foste effettivamente interessati ad un dispositivo, il consiglio è di ricorrere quanto prima all’acquisto, in modo da essere sicuri di riuscire ad accaparrarvelo.

Amazon Prime Day, le offerte per iniziare

Per iniziare con il piede giusto l’avvicinamento all’evento, Amazon ha deciso di attivare alcune offerte molto interessanti, che vanno più che altro a coinvolgere i suoi servizi, che generalmente fanno da contorno all’esperienza sull’e-commerce, spesso dimenticati dal grande pubblico.

La musica in streaming non è solamente quella di Spotify, esiste un altro servizio molto interessante, che prende il nome di Amazon Music Unlimited, lo potete provare gratuitamente per un periodo di ben 4 mesi, collegandovi qui.

Amate leggere ed avete a disposizione un Kindle (oppure potete scaricare l’app su smartphone/tablet)? allora potreste provare Amazon Kindle Unlimited, per l’occasione l’azienda offre 3 mesi di test gratuito, che potete richiedere qui.

Entrambe le promozioni hanno una limitazione, non possono essere sfruttate dagli utenti che in passato hanno già utilizzato i servizi.