WhatsApp, il trucco nascosto per mandare messaggi fantasma

A fare rumore durante l’ultimo periodo per quanto riguarda la celebre applicazione di messaggistica WhatsApp, sono stati gli ultimi aggiornamenti. Si sta parlando da settimane delle grandi novità che gli sviluppatori avrebbero introdotto prima con le nuove beta e poi con gli update in pianta stabile. Tra questi ci sono state diverse migliorie alla privacy, proprio come è stato comunicato durante gli ultimi giorni.

Si tratta ad oggi dell’applicazione più utilizzata al mondo, almeno per quanto riguarda l’Occidente. Sono tantissime le persone a conoscere le sue funzionalità più interessanti, ma ce ne sono alcune che restano nascoste di cui tanti utenti sono alla ricerca. Se non avete mai pensato ai messaggi fantasma, sappiate che si tratta di una funzione che WhatsApp integra al suo interno ormai da qualche tempo. Si tratta solo di un metodo alternativo per denominare i cosiddetti messaggi effimeri.

WhatsApp: ecco come inviare messaggi fantasma in chat, si autodistruggeranno da soli

Questa funzionalità è stata attesa per diverso tempo su WhatsApp, essendo già presente sulle applicazioni concorrenti come Telegram. Risulta estremamente semplice da utilizzare dal momento che bisogna aprire una semplice chat o crearne una nuova. Subito dopo bisognerà toccare il menu in alto a destra per accedere alle opzioni, dalle quali si potrà selezionare la voce “messaggi effimeri”.

Quello che dovrete fare in seguito sarà impostare il limite di durata di quel messaggio, dopo il quale si distruggerà automaticamente. Intervallo di tempo è compreso tra 24 ore e 90 giorni. Ovviamente bisogna avere l’ultima versione dell’applicazione per beneficiare della funzionalità.