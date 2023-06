Samsung Galaxy A23 5G è in offerta su Amazon con 130 euro di sconto

Uno dei dispositivi di Samsung più accessibili è oggi disponibile in offerta su Amazon come già detto. Si tratta del Galaxy A23 5G. Ci sono diverse caratteristiche che fanno di questo dispositivo un vero e proprio Best Buy, dal momento che costa poco e offre buone specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A23 5G è disponibile ad un prezzo bomba: Amazon quasi lo regala ma solo oggi

Si parte da un display di tipo Infinity con una diagonale da 6,6″ per poi arrivare al comparto hardware. Qui troviamo 128 giga di memoria interna espandibile e 4 giga di memoria RAM.

La batteria è una vera e propria garanzia visto che permette di arrivare oltre la giornata con la sua capacità da 5000 mAh. Viene fornito ovviamente in versione italiana nella variante di colore Awesome Black.

Il prezzo è davvero un regalo visto che Amazon propone il 37% di sconto, lasciando da parte il vecchio costo di 349,90 €. Il Samsung Galaxy A23 5G è oggi disponibile per soli 219,55 €. Per acquistarlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello. Potrete avere ovviamente i soliti due anni di garanzia offerti da Amazon. Il primo dei due ovviamente sarà con casa madre Samsung. Ci sono anche 30 giorni di reso a disposizione.