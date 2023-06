Avete un giardino con un piccolo vialetto che non sapete come illuminare? abbiamo noi la soluzione per voi.

Potete per esempio installare un sensore di movimento da esterno per l’accensione e lo spegnimento delle luci. In modo che si accendono solamente quando rilevano che qualcuno sta passando. Siete fortunati, ne abbiamo trovato uno in offerta su Amazon!.

Philips sensore di movimento in offerta su Amazon

Il sensore che vi presentiamo oggi è alimentato a batteria ed è senza fili, così puoi posizionarlo in qualsiasi punto fuori casa. Ti basterà camminare per attivare le luci. Il sensore esterno è facile da montare e completamente wireless, per cui non è necessario un elettricista per installarlo. Tutto quello che devi fare è rimuoverlo dalla confezione, configurarlo tramite l’app e installarlo dove vuoi.

Vivi il confort delle luci che si accendono e spengono automaticamente quando arrivi a casa. Aspetti degli amici? Accoglili con le luci che si accendono con eleganza mentre si avvicinano al tuo ingresso. Questo sensore esterno Philips Hue è stato progettato appositamente per l’uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le sue prestazioni. Questo prodotto è progettato con IP54: resisterà a forti piogge e altre condizioni atmosferiche.

Collega il Sensore da esterni Philips Hue al bridge (acquistabile separatamente) per poter controllare al meglio tutto il tuo sistema di illuminazione Philips Hue. Attualmente il sensore è disponibile su Amazon a soli 49.99 euro invece di 59.99, scontato del 17%. Seguite il link per maggiori informazioni.