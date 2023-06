Il più grande iPhone del mondo che funziona davvero. Non crederai ai tuoi occhi!

Gli smartphone moderni stanno diventando sempre più grandi con display dotati di diagonali notevoli. Anche Apple si è convertita a questa filosofia con iPhone 14 Pro Max in grado di raggiungere i 6.7 pollici di diagonale.

Tuttavia, il flagship di Cupertino non è l’iPhone più grande mai realizzato. Come mostrato direttamente sul canale YouTube di Matthew Beem, lo YouTuber si è lanciato nella folle impresa di realizzare il device Apple più grande del mondo completamente funzionante.

Il progetto consiste in un device alto quasi due metri e dotato di un display con una diagonale di quasi 1.8 metri. Questo iPhone gigante, inoltre, è completamente funzionante, rendendo ancora più incredibile il tutto.

Gli appassionati Apple non potranno che adorare l’iPhone più grande del mondo che è anche completamente funzionante

Per realizzare l’iPhone più grande del mondo, Matthew Beem ha dovuto combinare insieme diversi dispositivi. Per realizzare lo schermo, ha impiegato pannelli touch solitamente utilizzati per le TV. Il display è collegato ad un Mac mini e, grazie a questa soluzione, è possibile utilizzare l’ecosistema Apple su una scala così grande.

Come si può ammirare nel video, il device può utilizzare tutte le principali app. Può effettuare videochiamate, far funzionare il timer, la calcolatrice e perfino effettuare pagamenti tramite il servizio Apple Pay. Inoltre, nonostante le dimensioni, è pur sempre uno smartphone portatile.

Anche se con non poche difficoltà, lo YouTuber è riuscito a portare la sua creazione in giro per New York. Lo vediamo a Time Square e Central Park, spostandosi per le varie location in metro.

Infine, l’iPhone gigante è stato donato allo YouTuber Marques Brownlee (anche conosciuto come MKBHD) specializzato in prodotti tech. La recensione non poteva che essere da 10 su 10 considerando gli sforzi di Matthew Beem per realizzare un progetto così assurdo.