Google batte Apple! Android è più facile da usare di iOS

La sfida tra sistemi operativi mobile vede fronteggiarsi da sempre le soluzioni sviluppate da Google e Apple. Gli utenti utilizzano device dotati di Android o iOS come sistema operativo e i relativi ecosistemi.

Secondo un nuovo report redatto da GreenSmartphones, è possibile determinare il sistema operativo più facile da usare per gli utenti. Sorprendentemente, in queste classifica svetta Android rispetto ad iOS.

Come emerge dai dati raccolti, il sistema del robottino verde risulta più intuitivo rispetto alla controparte sviluppata dai tecnici di Cupertino. Il report si basa su alcuni specifici aspetti tra cui i dati dei motori di ricerca relativi alla ricerca di supporto per specifiche funzionalità.

Uno studio sulla facilità di utilizzo dei sistemi operativi mobile ha sancito che Android (Google) è più intuitivo di iOS (Apple)

In particolare, gli analisti hanno tenuto conto del numero delle volte in cui gli utenti hanno chiesto ai motori di ricerca come registrare lo schermo, effettuare screenshot o condividere la posizione.

Come indicato nel report, gli utenti statunitensi in possesso di un iPhone hanno effettuato ricerche di questo tipo per un totale di 358.000 volte al mese. Si tratta di un valore più alto del 58% rispetto agli utenti Android.

Sono state prese in considerazione 12 operazioni comuni tra cui effettuare un backup, aggiornare il device, cancellare un’app e molte altre. Per gli utenti Android, in linea di massima, è più facile effettuare 10 di queste operazioni senza richiedere supporto esterno. Le uniche due interazioni che hanno impensierito gli utenti Google e reso necessarie ricerche approfondire rispetto ad iOS sono: effettuare uno screenshot e scansionare un QR Code.

In media, gli utenti di Android hanno effettuato un totale di 226.000 ricerche mensili. Gli utenti iOS, invece, hanno effettuato 358.000 ricerche per capire come svolgere le medesime operazioni. Ne consegue che, per l’utilizzatore medio, il sistema operativo di Google potrebbe essere più user friendly rispetto a quello di Apple.