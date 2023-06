Dieta chetogenica, se hai intenzione di iniziarla devi scaricare queste app

La dieta chetogenica, o dieta keto, è un regime alimentare che ha guadagnato popolarità per la sua efficacia nella perdita di peso. Questa dieta si basa su un alto consumo di grassi (60-80% delle calorie totali), un moderato consumo di proteine (circa il 20%) e un basso consumo di carboidrati (circa il 10%). Per chi segue questa dieta, ci sono diverse applicazioni per Android che possono aiutare a monitorare l’assunzione di nutrienti, fornire ricette e consigli, e tracciare i progressi. Ecco alcune delle migliori app per la dieta keto.

Dieta chetogenica: le migliori app del Play Store