Cosa sono i sistemi MESH, perché migliorano e proteggono la rete internet

Avete mai sentito parlare dei sistemi mesh? Spesso vengono visualizzati su Amazon e proposti come prodotti tecnologici in grado di poter risolvere la maggior parte dei problemi di connessione, adatti soprattutto per l’ufficio ma anche per la casa.

Funziona come un sistema aggiuntivo che va a potenziare le funzioni del tuo modem, oltre che alla portata e al range del WI-FI. Un dispositivo sarà collegato direttamente al modem e gli altri “satelliti” saranno sparsi per tutta la casa.

Di solito vengono utilizzati dalle aziende perché ci sono molte realtà economiche che hanno bisogno di più di 3000 mq di spazio, quindi un sistema del genere è perfetto per soddisfare esigenze così complesse.

Ecco come funziona e dove viene utilizzato

Ma possono essere utilizzati anche in casa per aumentare la portata della copertura. Ideale soprattutto per chi gioca o per chi vede film e contenuti su internet contemporaneamente.

Ma questi dispositivi non sono solo veloci, ma anche molto sicuri. La maggior parte oggi ha una funzione che si chiama Advanced IoT Protection, in pratica esiste un’intelligenza artificiale integrata che ti avvisa quando viene rilevata una minaccia. Alcuni hanno anche l’AdBlocking integrato e importanti funzioni di sicurezza che ti faranno gestire in modo facile tutti gli utenti collegati alla rete.

E per chi vuole gestire tutto da lontano, esistono alcuni modelli che integrano anche un servizio cloud che ti permetterà di controllare la rete da remoto. Una soluzione scelta sopratutto dalle aziende che hanno molta congestione di traffico a causa delle alte richieste (come i Call Center).