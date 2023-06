WindTre e Vera Mobile già il 2 Dicembre del 2022 avevano annunciato ai loro clienti il nuovissimo servizio di wifi calling, proponendosi come i primi operatori in assoluto ad aver portato questo aggiornamento in Italia .

Per wi-fi calling si intende la possibilità di effettuare chiamate utilizzando la connessione del proprio cellulare, invece della rete telefonica.

Come risaputo, questa funzione era stata già assorbita da alcune applicazioni quali WhatsApp, Facebook e molte altre, ma riportavano diversi bug di funzionamento, come la caduta improvvisa della linea o la distorsione della voce.

WindTre e il wifi calling

Con il wifi calling tutte queste problematiche sono state finalmente risolte. Infatti questo nuovo servizio “corre in aiuto” del dispositivo in quei momenti in cui si desidera effettuare una chiamata, ma non abbiamo una sufficiente copertura della rete telefonica. In questo caso interviene appunto il wi-fi calling, che rende possibile la chiamata attraverso la connessione dati. La wi-fi calling si presenta appunto come un normale servizio di chiamata e riesce finalmente a superare quei bug originati dalle piattaforme sopracitate. Infatti, nei casi in cui la connessione dati risulta essere troppo debole, ma c’è comunque una buona copertura di rete, la chiamata non cade ma continua a mantenersi attiva.

Importante ribadire come il wifi calling non sia un’applicazione aggiuntiva da inserire all’interno del proprio dispositivo, ne richiede un particolare tipo di configurazione, ma è inclusa nel pacchetto offerte promosso da WindTre e Vera mobile.

Il servizio quindi è totalmente gratuito, non richiede costi aggiuntivi e durante la chiamata vengono comunque utilizzati i minuti che l’offerta scelta propone.

A tal proposito WindTre e Vera mobile stanno lavorando al fine di espandere il catalogo dei dispositivi cellulari su cui è possibile accedere alla funzione wi-fi calling.

L’elenco degli smartphone compatibili

Ecco di seguito elenco dei dispositivi su cui è possibile applicare tale funzione. Si ricorda inoltre che per utilizzare wi-fi calling è necessario che vi sia una connessione mobile presso la rete WindTre o Vera mobile.

Come si può vedere rispetto agli ultimi aggiornamenti della lista dei dispositivi, è stato aggiunto un nuovo Samsung Galaxy e un ZTE Blade A 72. Tuttavia, l’operatore telefonico sta lavorando affinché questa lista continui ad espandersi fino ad accogliere un maggior numero di dispositivi.