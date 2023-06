Whatsapp, questa funzione ti permette di rimuovere persino la prova più inconfutabile

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, continua a migliorare l’esperienza utente introducendo nuove funzioni. Una di queste è la messaggistica effimera, che ha riscosso un grande successo tra gli utenti. Tale funzione permette di inviare messaggi che scompaiono automaticamente dopo un certo periodo di tempo, che può variare da 24 ore a 90 giorni.

Whatsapp: pro e contro dei messaggi effimeri

La messaggistica effimera offre diversi vantaggi. Prima di tutto, aiuta a mantenere la privacy dell’utente, poiché i messaggi vengono eliminati automaticamente sia per il mittente che per il destinatario. Questo riduce l’esposizione in caso di violazione dei dati o di smarrimento del dispositivo mobile. Inoltre, la funzione di crittografia end-to-end di WhatsApp garantisce che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, rendendo più difficile per i cybercriminali intercettare le comunicazioni.

Per utilizzare la funzione di messaggistica effimera, è necessario andare nelle impostazioni di una conversazione e attivare la categoria “Messaggi effimeri”. Da lì, è possibile scegliere il periodo di tempo durante il quale il messaggio sarà visibile.

Tuttavia, nonostante i vantaggi, la messaggistica effimera presenta anche alcuni rischi, principalmente di natura legale. La mancata conservazione dei documenti può comportare l’impossibilità di rispettare pienamente una citazione in giudizio o un’esposizione penale. Pertanto, è importante utilizzare questa funzione con cautela e consapevolezza.

Insomma, la funzione di messaggistica effimera di WhatsApp è un esempio di come le applicazioni di messaggistica stanno evolvendo per rispondere alle esigenze di privacy e sicurezza degli utenti. Tuttavia, come con qualsiasi strumento tecnologico, è importante utilizzarlo in modo responsabile e consapevole dei potenziali rischi.