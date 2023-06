Vuoi abbandonare ILIAD e trasferire il tuo numero a WindTre? Non perdere la straordinaria offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay.

L’offerta più economica di sempre può essere richiesta online, acquistando una nuova SIM con portabilità del numero a costo zero!

Passa a WindTre: attiva l’offerta più conveniente di sempre!

Tutti i clienti ILIAD possono abbandonare il loro operatore e trasferire il numero a WindTre gratuitamente, senza andare incontro ad alcuna spesa per la nuova SIM o l’attivazione della tariffa scelta.

Il gestore propone ben quattro offerte differenti e periodicamente annuncia nuove tariffe particolarmente vantaggiose da attivare in negozio. Oggi il listino presente online continua a includere quella che può essere definita l’offerta più conveniente di sempre: la WindTre GO 150 Flash + Digital.

I nuovi clienti possono ottenerla a un costo di soli 8,99 euro al mese ma soltanto affrontando la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Ogni mese sarà così possibile usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta non è dedicata soltanto ai clienti ILIAD. Ecco la lista di operatori virtuali dai quali è possibile richiedere il trasferimento del numero per attivare una delle offerte WindTre GO:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU