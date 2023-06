Tesla: Un hacker scopre una funzione segreta. Ecco di cosa si tratta!

La Tesla, la famosa azienda multinazionale di Elon Musk, incentrata sulla produzione di auto elettriche, si prepara a lanciare la nuovissima versione dell’auto, la Tesla Full Self Driving (FSDB).

A tal proposito, è recentissima la notizia di un hacker che, nel corso di alcuni test della versione beta della suddetta Tesla, ha individuato una funzione segreta nascosta all’ interno del software dell’auto. Una funzione che Elon Musk non aveva comunicato e che era stata tenuta nascosta.

L’ hacker in questione, è conosciuto proprio per la sua abilità di trovare funzioni segrete all’interno dei veicoli. E questa volta sembra essere toccata proprio alla Tesla.

L’ hacker, conosciuto con il nome utente @greentheonly su Twitter, ha scoperto il cosiddetto “God Mode“, nome preso in prestito dall’industria dei videogiochi, e che indica la circostanza in cui il personaggio è immune ai danni. Si tratta quindi di una sorta di “trucco” che, se applicato sulla vettura ha una funzione del tutto diversa.

Il “God Mode”, da oggi soprannominato “Elon Mode“, permette di impostare il sistema di guida autonomo, grazie al quale il guidatore può avere le mani libere dal volante e godersi semplicemente il viaggio.

Tesla e l’Elon Mode

L’hacker infatti, ha provato la nuova funzione per un tratto di strada di circa un chilometro, e sul suo profilo Twitter è persino possibile vedere il video che egli stesso ha fatto durante la prova.

Dal video si vede come la Tesla cammini senza che il guidatore tocchi il volante. Inoltre quest’ ultimo appare stabile, privo di vibrazioni e la guida sembra essere davvero confortevole. Infatti il nostro @greentheonly ha affermato di essersi goduto l’esperienza del viaggio a mani libere e di non aver nemmeno dovuto prestare attenzione alla strada. Infatti si raccomanda in genere di mantenere l’attenzione in tutti i sistemi di guida autonoma che sono stati provati da altre case automobilistiche.

Detto ciò, non si sa se la nuova Tesla FSDB presenterà anche questa funzione nel suo lancio ufficiale. Tuttavia, sembra proprio che Elon Musk stia lavorando ad una nuova versione di guida autonoma di livello 3. Un modello che riprende le funzionalità di chatGPT e che, si presume, sarà presente sull’ultima versione aggiornata della famosa auto elettrica.