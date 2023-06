Samsung Galaxy Z Flip 4 in super offerta

Samsung Galaxy Z Flip 4 è uno degli smartphone Android più avanzati e completi che ci siano in circolazione.

In questi giorni lo potete trovare scontato del 21% sulla piattaforma Amazon. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica completa.

Samsung Galaxy Z Flip 4 in offerta su Amazon

Lo smartphone in questione monta un display Dynamic AMOLED 2K da 6.7 pollici con una risoluzione di 2640×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Samsung Galaxy Z Flip 4 sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Monta un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm SM8475 con GPU Adreno 730, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna non espandibile. Sul retro troviamo due sensori rispettivamente da 12 megapixel che permettono di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Il sensore frontale è invece da 10 megapixel.

Batteria al Litio da 3.700 mAh e sistema operativo pre installato Android 12 Samsung One UI 4.1. Lo smartphone è disponibile sulla piattaforma, attraverso questo link, al prezzo di 949 euro invece di 1199 euro, scontato del 21%. In questo caso il taglio di memoria proposto è da 256 GB.