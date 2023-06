realme ferma le vendite in Germania come Oppo e Vivo

La situazione sembrerebbe man mano peggiorare per quanto riguarda i brand cinesi produttori di smartphone in Europa. Più in particolare in Germania si starebbe scatenando un vero e proprio marasma, il quale avrebbe colpito alcuni marchi molto importanti e in grande crescita nel vecchio continente. Tutto parte da una richiesta da parte di Nokia al tribunale tedesco, il quale aveva portato al ban di Oppo e OnePlus, per poi arrivare anche a Vivo. Adesso la questione si sarebbe estesa anche a quello che oggi si afferma come il brand con la crescita più rapida in assoluto nel continente europeo, ovvero realme.

Tutto parte da un’esplicita accusa da parte di Nokia, famosissimo brand finlandese che negli anni ha scritto la storia della telefonia mobile.

realme costretta a stoppare le vendite in Germania, Nokia vuole 2,50 euro per ogni telefono venduto

Dopo aver visto l’allontanamento di marchi molto importanti come Oppo, OnePlus e Vivo, sembra che anche realme sia destinato a fare lo stesso percorso.

Nokia avrebbe infatti accusato l’azienda cinese, così come le altre, di aver utilizzato alcuni brevetti di sua proprietà in maniera indebita. Tutto questo porterebbe al pagamento di 2,50 euro per ogni smartphone venduto, o almeno questa sarebbe la richiesta di Nokia.

Accondiscendere a queste condizioni per realme sarebbe un gran problema, visto che la questione non riguarderebbe poi solo la Germania ma anche gli altri mercati. Molto probabilmente all’azienda conviene evitare il mercato tedesco e svilupparsi negli altri.

Seguiremo la vicenda per eventuali aggiornamenti, ma sembra che il destino del brand cinese sia ormai segnato almeno in terra tedesca.