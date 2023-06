Opera il famoso browser web annuncia ufficialmente il successo della sua ultima iniziativa.

Era già risaputo che il browser intendesse introdurre Chat GPT nel suo sistema. Ed è per questo che ad oggi, il famoso sistema operativo, lancia ufficialmente una nuova versione di Opera One con l’integrazione dell’intelligenza artificiale che l’ azienda ha presentato con il nome di Aria.

Si tratta di una funzionalità del tutto nuova, disponibile solamente per la versione Opera One e non per quella classica.

Opera One, arriva Aria

Aria si presenta come una barra di ricerca laterale, alla quale è possibile fare domande ed ottenere risposte. Questa è inoltre in grado di generare codice, di scrivere un documento di testo, e moltissime altre funzionalità tipiche del chatBot OpenIa, ovvero l’organizzazione a cui si deve la creazione di ChatGPT e con cui Opera si trova attualmente a collaborare.

Solo qualche giorno fa, Aria era stata lanciata per la versione Desktop, ma adesso Opera ne annuncia ufficialmente la disponibilità anche per la versione Android. Questa è già disponibile su Google Play in 160 paesi del mondo, e pronta per essere scaricata. Non richiede alcun prezzo aggiuntivo ma è assolutamente gratuita.

In quanto, lo scopo di questa nuova iniziativa, è appunto quello di sfruttare al massimo le potenzialità e le possibilità dell’intelligenza artificiale e vedere dove essa può condurre.